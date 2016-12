Aldrovandi, la madre diventa cittadina onoraria di Bologna. Ma Pdl e Lega non votano

foto Dal Web Correlati Aldrovandi,sit-in sotto occhi mamma

19:35 - Il Consiglio comunale di Bologna ha votato la proposta, avanzata dal centrosinistra, di conferire la cittadinanza onoraria a Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi, il giovane ferrarese rimasto ucciso durante un arresto da parte della polizia. La delibera è passata tra le critiche di Pdl e Lega che, per protesta non hanno votato. Per il Pdl l'iniziativa è una forzatura strumentale, per finire sui giornali.

Voto unanime di Pd-Sel-M5S - La delibera è stata proposta dal consigliere comunale Benedetto Zacchiroli e controfirmata, tra gli altri, anche dalla presidente Simona Lembi e dal Movimento Cinque Stelle. Il sì è così passato all'unanimità (19 favorevoli su 19 votanti), con i voti di Pd, Sel e Movimento Cinque Stelle mentre Pdl e Lega non hanno partecipato.



La mozione di solidarietà del Pdl - "Sono marchette, votatevele da soli", ha detto con un'espressione colorita il capogruppo leghista Manes Bernardini, prima di lasciare l'aula insieme al suo gruppo. Per Marco Lisei, capogruppo Pdl, si tratta di una "forzatura", perché "per motivi strumentali, avete bisogno di un titolo sul giornale". Il Pdl, tuttavia, ha sottolineato la solidarietà alla Moretti presentando un ordine del giorno che è passato con 25 sì su 25 votanti, esclusa la Lega che era uscita poco prima dall'aula.