15:36

- Un imprenditore di Ferrara si è tolto la vita nella sua casa, dove viveva in affitto. L'uomo, 60 anni, ha lasciato un biglietto con questo messaggio: "Senza lavoro non c'è speranza, senza speranza non c'è voglia di vivere". A scoprire il cadavere è stato il padrone di casa, arrivato per riscuotere l'affitto. La salma è stata trasferita dalla polizia all'Istituto di medicina legale.