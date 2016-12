Reggio Emilia, frusta il figlio per "educarlo"

foto Ansa 09:16 - Utilizzava un cavo elettrico di un metro di lunghezza e di 1,5 centimetri di diametro per "educare" il figlio. E' la giustificazione che un operaio senegalese di 45 anni ha dato ai carabinieri di Reggio Emilia quando hanno bussato alla sua porta. I militari, allertati dai vicini che avevano sentito urla provenire dalla casa dell'uomo, hanno poi trovato il figlio di 8 anni che piangeva rannicchiato sulla vasca e hanno arrestato il senegalese. - Utilizzavadi un metro di lunghezza e di 1,5 centimetri di diametro per "" il figlio. E' la giustificazione che un operaiodi 45 anni ha dato ai carabinieri diquando hanno bussato alla sua porta. I militari, allertati dai vicini che avevano sentito urla provenire dalla casa dell'uomo, hanno poi trovato il figlio di 8 anni che piangeva rannicchiato sulla vasca eil senegalese.

Il piccolo è stato trasportato in ospedale, dove rimarrà per trenta giorni per permettere alla ferite di guarire. Come riporta il Resto del Carlino, insieme al senegalese è stata portata in caserma anche la madre del piccolo. L'uomo - che ha detto di aver agito così per "educare" il bambino - è stato arrestato per abuso di mezzi di correzione e disciplina, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.



Nel cesto della biancheria da lavare i Cc hanno trovato il cavo elettrico, lungo circa un metro e del diametro di 1,5 cm, utilizzato per frustare il piccolo.