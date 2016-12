Reggiano, ciclista muore in gara

foto Ansa 19:30 - Tragedia alla "Pasqua del ciclista", nel Reggiano. Un cicloamatore di 36 anni è morto per le conseguenze di un incidente nella volata finale della gara, prima prova del campionato provinciale. Il 36enne sarebbe finito contro un palo, insieme ad un altro atleta, per una caduta nello sprint finale. Secondo i primi accertamenti della Polizia Municipale, i due si sarebbero schiantati a seguito, probabilmente, di un contatto. - Tragedia alla "Pasqua del ciclista", nel Reggiano. Un cicloamatore di 36 anni è morto per le conseguenze di un incidente nella volata finale della gara, prima prova del campionato provinciale. Il 36enne sarebbe finito contro un palo, insieme ad un altro atleta, per una caduta nello sprint finale. Secondo i primi accertamenti della Polizia Municipale, i due si sarebbero schiantati a seguito, probabilmente, di un contatto.

Secondo i primi accertamenti della Polizia Municipale dell'Unione Pianura Reggiana, intervenuta per i rilievi con i Carabinieri di Correggio, due ciclisti durante la volata d'arrivo, per causa ancora al vaglio, si sarebbero schiantati contro un palo della luce a seguito, probabilmente, di un contatto. Un impatto violento che ha visto i due amatori soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale. Il 36enne, di Spilamberto (Modena), è arrivato in ospedale in condizioni già gravissime e poco dopo ha cessato di vivere.