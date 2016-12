foto Dal Web

10:07

- Nuovi preallarmi per le piene dei fiumi in Emilia, a causa del maltempo che ha colpito e colpirà, nelle prossime ore, quelle zone. Dopo la prima allerta in vigore dalle 21 di ieri per il Reno, la Protezione civile regionale ne ha diffuse altre, la scorsa notte, per l'Enza, il Secchia e ancora il Reno.