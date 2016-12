foto Vigili del Fuoco

01:59

- La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha attivato la fase di preallarme per la piena del fiume Reno nel Bolognese. Sono interessati i comuni di Bologna, Calderara, Casalecchio, Vergato, Sasso Marconi, Marzabotto e Grizzana Morandi. I livelli idrometrici sono in costante aumento ed è previsto il superamento del "livello 2" in alcune sezioni di riferimento. Sono possibili allagamenti di aree golenali, con potenziale interessamento di abitazioni.