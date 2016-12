Aldrovandi, due agenti restano in carcere

foto Dal Web Correlati Ferrara in piazza per Federico

Presidio del Coisp sotto l'ufficio della madre della vittima 17:18 - Paolo Forlani e Luca Pollastri, due dei quattro agenti di polizia condannati in via definitiva per la morte di Federico Aldrovandi, restano in carcere. Lo ha deciso il magistrato di sorveglianza di Bologna, respingendo la richiesta di detenzione domiciliare. Degli altri due agenti condannati, uno, Enzo Pontani, è in attesa che l'istanza sia esaminata, l'altro, Monica Segatto, ha già ottenuto i domiciliari a metà marzo. - Paolo Forlani e Luca Pollastri, due dei quattro agenti di polizia condannati in via definitiva per la morte di Federico Aldrovandi, restano in carcere. Lo ha deciso il magistrato di sorveglianza di Bologna, respingendo la richiesta di detenzione domiciliare. Degli altri due agenti condannati, uno, Enzo Pontani, è in attesa che l'istanza sia esaminata, l'altro, Monica Segatto, ha già ottenuto i domiciliari a metà marzo.

A convincere il magistrato di sorveglianza di Bologna a negare gli arresti domiciliari ai due agenti sono state la "mancanza di comprensione della gravità della condotta" e la "cultura della violenza, tanto più grave ed inescusabile, in quanto da parte di appartenenti alla polizia di Stato". Per il magistrato si tratta di una "vicenda che pertanto esige, almeno ora, una battuta di arresto per una matura e consapevole riflessione, onde evitare il rafforzamento di siffatta nefasta cultura e la ricaduta, alla prima occasione, in analoghe vicende delittuose, sia pure eventualmente anche solo di copertura di analoghi fatti criminosi commessi da altri, purtroppo, sebbene pur sempre isolati, neanche tanto rari".



La madre di Federico: "Giusto così" - "E' il minino. Va bene. E' giusto così". Con queste parole Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, ha accolto la notizia che due agenti condannati per la morte del figlio restano in carcere. La richiesta dei domiciliari era stata inoltrata in applicazione dello "svuota-carceri".