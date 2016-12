Bologna, incendio in casa: muore una donna

foto Ansa 13:02 - Una donna di 60 anni è morta carbonizzata nell'incendio del suo appartamento, in un palazzo alla periferia est di Bologna. Quando i soccorritori sono giunti in via Emilia Levante 137/3 per la donna non c'era più nulla da fare. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. - Una donna di 60 anni è morta carbonizzata nell'incendio del suo appartamento, in un palazzo alla periferia est di Bologna. Quando i soccorritori sono giunti in via Emilia Levante 137/3 per la donna non c'era più nulla da fare. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine.

La vittima si chiamava Isabelle Marie Marguerite De Saisse ed era originaria di Ginevra. La chiamata al 113 stata fatta a mezzanotte e 35. Sul posto gli agenti hanno trovato la badante della donna, una cinquantenne moldava: ha raccontato di essere andata a letto e di essere stata svegliata dopo circa un'ora dall'esplosione di un vetro. Uscita dalla sua stanza si è trovata davanti una densa nuvola di fumo ed è uscita di corsa dall'appartamento al secondo piano.



I poliziotti hanno sfondato la porta (che la badante aveva chiuso alla sue spalle), senza però riuscire a raggiungere la stanza della donna fino all'arrivo dei vigili del fuoco. Dopo il loro intervento, hanno trovato sul letto il suo corpo completamente carbonizzato. La badante, trasportata all'ospedale Sant'Orsola per accertamenti, ha raccontato che la donna fumava spesso sigarette a letto. Ed è questa al momento la principale ipotesi sulle cause del rogo. Delle indagini si occupa il pm Giuseppe Di Giorgio. De Saisset abitava in quella casa da diversi anni e, stando ai racconti dei vicini, incidenti simili erano gia' successi in passato.