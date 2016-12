foto Ansa

- Risultava, per il Fisco, povero e non occupato, ma possedeva una Ferrari e conti correnti e fondi d'investimento per 1.200.000 euro. I Carabinieri della Compagnia di Modena e della Stazione di Castelfranco Emilia hanno eseguito un sequestro di beni milionario a carico del sedicente sensitivo, veggente e guaritore Massimo Nervosi, 54 anni, in arte Eleazar. Arrestato dai Cc alcune settimane fa, l'uomo e' tuttora ai domiciliari.