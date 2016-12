Piacenza, spara alla ex moglie e si uccide

foto Ansa 17:57 - Tragedia familiare a San Giorgio Piacentino. Un uomo di 65 anni ha sparato alla ex moglie, ferendola ad una gamba, e poi si è suicidato nel giardino della propria casa. La donna è stata portata d'urgenza in ospedale, a Piacenza. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri, allertati da una telefonata dei vicini. Sembra che la coppia si fosse separata una decina d'ann fa. - Tragedia familiare a San Giorgio Piacentino. Un uomo di 65 anni ha sparato alla ex moglie, ferendola ad una gamba, e poi si è suicidato nel giardino della propria casa. La donna è stata portata d'urgenza in ospedale, a Piacenza. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri, allertati da una telefonata dei vicini. Sembra che la coppia si fosse separata una decina d'ann fa.

L'uomo, Gabriele Castigliola, muratore, sarebbe già stato denunciato in passato dalla moglie per minacce in seguito ad una causa legale. La donna non è in pericolo di vita.