Esplosione a Reggio Emilia, 4 restano gravi

foto Tgcom24 Correlati Scoppio al mercato, video esclusivo

Le testimonianze

Le foto dell'esplosione

Il mercato dopo il rogo

Guastalla, strage al mercato: 3 morti 13:27 - Quattro delle undici persone ferite nell'esplosione nel mercato di Guastalla restano in prognosi riservata. E' questo l'ultimo aggiornamento fornito dalla Usl di Reggio Emilia. La donna ricoverata al centro grandi ustionati a Cesena ha una prognosi di 30 giorni, le sei ricoverate a Parma sono in condizioni stabili. I due soccorsi a Guastalla sono stati dimessi ieri, stazionarie invece le due persone portate a Reggio Emilia. nell'esplosione nelrestano. E' questo l'ultimo aggiornamento fornito dalla Usl di Reggio Emilia. La donna ricoverata al centro grandi ustionati a Cesena ha una prognosi di 30 giorni, le sei ricoverate a Parma sono in condizioni stabili. I due soccorsi a Guastalla sono stati dimessi ieri, stazionarie invece le due persone portate a Reggio Emilia.

La più grave delle persone ancora in prognosi riservata è una donna italiana di 65 anni. Media gravità invece per un'altra italiana, di 65 anni, e per due uomini, un italiano di 37 e un 43enne pachistano. Per questi ultimi quattro pazienti, che hanno riportato ustioni tra il 10 e il 15% della parte superiore del corpo, la prognosi resta riservata. I medici hanno invece sciolto quella per un 55enne pachistano che ha riportato ustioni più lievi: guarirà in 30 giorni, salvo complicazioni.



Le tre vittime - Sono tre donne le vittime della terribile esplosione. Si tratta della moglie del proprietario della rosticceria ambulante andata a fuoco, Teresa, della figlia 28enne, Rossana Mango, e della cognata. I feriti sono persone che si trovavano nei pressi del furgoncino al momento in cui c'è stata la deflagrazione.



Grave il titolare della rosticceria - Rimane in condizioni gravi ma stazionarie Francesco Mango, il titolare del furgone rosticceria, ancora ricoverato in Rianimazione a Parma. Mango presenta ustioni di secondo e terzo grado su circa il 20% della parte superiore del corpo ed è intubato.Sequestrato il furgone, si indaga per omicidio colposo - Intanto, il furgone-rosticeria è stato posto sotto sequestro per permettere gli accertamenti che dovranno svelare le cause dell'esplosione.



Sono questi i primi passi dell'inchiesta aperta dal èm di turno della procura Reggiana, il sostituto procuratore Stefania Pigozzi, che, secondo quanto riportano alcuni quotidiani locali, indaga nell'ipotesi di omicidio colposo plurimo. Il fascicolo è ancora senza indagati.



Nel frattempo i carabinieri della compagna di Guastalla, insieme con i colleghi del nucleo investigativo di Reggio Emilia, continuano a sentire i testimoni che erano in piazza a Guastalla per ricostruire i momenti che hanno preceduto e quelli che sono seguiti all'esplosione delle bombole gpl. Gli inquirenti vogliono infatti capire cosa abbia innescato l'esplosione nella parte posteriore del mezzo. Ai rilievi partecipano anche i vigili del fuoco, che dovranno a stendere una relazione. Il mezzo sequestrato e quel che resta delle bombole sono già stati portati nella sede del loro comando provinciale. I corpi delle tre donne morte carbonizzate invece sono a Coviolo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.