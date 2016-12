foto Carabinieri

09:22

- Un pensionato di 70 anni è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri di Modena. Nel corso di una perquisizione, i militari hanno trovato oggetti preziosi (orologi, collier, diamanti, bracciali, lingotti in oro e oggetti in argento) per un valore stimato di 350mila euro. L'ipotesi è che gli oggetti acquistati nel tempo dall'anziano siano anche in parte frutto di furti compiuti nella regione.