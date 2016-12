foto LaPresse

20:48

- Una donna di 96 anni è morta in un incendio divampato all'interno della sua casa a Modena. I vicini hanno visto il fumo uscire dall'abitazione e hanno dato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 ma non è stato possibile salvare l'anziana, già senza vita a terra. Dalle prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato in cucina.