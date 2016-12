foto Ingv 06:17 - Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia nella zona dell'appennino forlivese alle 4:53 a 9,1 km di profondità. I comuni più prossimi all'epicento (10 km) sono Narradi e Palazzuolo sul Senio. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone. - Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia nella zona dell'appennino forlivese alle 4:53 a 9,1 km di profondità. I comuni più prossimi all'epicento (10 km) sono Narradi e Palazzuolo sul Senio. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone.

Ma quella in Emilia-Romangna non è stata l'unica scossa che ha fatto tremare l'Italia la scorsa notte. Un'attività sismica moderatamente intensa ha infatti interessato la zona dell'Aspromonte, in Calabria.



Una prima scossa, di magnitudo 3.3, è stata registrata poco prima della una di notte, a 7,8 km di profondità. I comuni più vicini all'epicentro sono stati Bagaladi, Cardeto, Laganadi e Sant'Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte.



Successivamente altre scosse hanno interessato la stessa zona: una seconda scossa è stata registrata all'1:20 (magnitudo 2, a 9,8 km) e una terza alle 5, di magnitudo 2,7 a 16,1 km.