foto Ansa

22:00

- Traffico bloccato con cinque km di coda, tra Sasso Marconi e Pian del Voglio (Bologna) in direzione sud sul tratto appenninico dell'A1, per un veicolo pesante che si è messo di traverso al km.226. Autostrade consiglia a tutti coloro che da nord viaggiano in direzione Firenze di percorrere in alternativa la A21 Torino-Piacenza, di seguito la A7 Serravalle-Genova, seguire poi la A12 Genova-Livorno per immettersi infine sulla A11 Firenze-Pisa nord.