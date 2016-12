Modena,madre muore 4 giorni dopo il parto

foto Ansa 17:51 - Una donna è morta nella notte all'ospedale di Baggiovara, nel Modenese. La puerpera, di 35 anni, era stata ricoverata nella struttura, ma sabato, in seguito a un controllo, è stato riscontrato un peggioramento delle sue condizioni. I medici hanno quindi optato per un parto cesareo d'urgenza, dopo il quale la donna è entrata in coma. Il piccolo sta bene. Secondo i media locali, l'Ausl ha aperto un'indagine interna. - Una donna è morta nella notte all'ospedale di Baggiovara, nel Modenese. La puerpera, di 35 anni, era stata ricoverata nella struttura, ma sabato, in seguito a un controllo, è stato riscontrato un peggioramento delle sue condizioni. I medici hanno quindi optato per un parto cesareo d'urgenza, dopo il quale la donna è entrata in coma. Il piccolo sta bene. Secondo i media locali, l'Ausl ha aperto un'indagine interna.

S.C., gestante, alla 29/a settimana, era stata sottoposta a un controllo a Carpi. Le sue condizioni erano apparse buone, ma dopo circa un'ora era peggiorata ed era stata trasportata al Policlinico dove era stato eseguito il cesareo. Dopo la nascita del bambino, lei è entrata in coma per poi morire pochi giorni dopo. Tra le prime ipotesi sul malore che ha portato al decesso si parla di un'emorragia cerebrale. La Procura di Modena disporrà l'autopsia per stabilire le cause della morte.