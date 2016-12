foto Ingv 06:37 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 2:36 tra le province di Bologna e Ravenna. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 53,7 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni ravennati di Brisighela, Castel Bolognese e Riolo Terme, e di quello bolognese di Imola. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 2:36 tra le province di Bologna e Ravenna. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 53,7 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni ravennati di Brisighela, Castel Bolognese e Riolo Terme, e di quello bolognese di Imola. Non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Tanta paura, quindi, ma nessuna conseguenza per questa nuova scossa di terremoto che, stando alle prime notizie, sarebbe stato avvertito in particolare dalla popolazione del Ravennate.

Scossa nel Senese - Ma quella della zona di Ravenna non è stata l'unica scossa. Nella serata di martedì, alle 22.01 un lieve sisma è stato avvertito dalla popolazione in provincia di Siena tra i comuni di Casole d'Elsa, Colle Val D'Elsa e San Gimignano. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia la magnitudo è stata di 2.1. Anche in questo caso non sono risultati danni a persone o cose.