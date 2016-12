foto Ansa

- Ha dilapidato migliaia di euro per consulenze di veggenti e cartomanti, e si è inventata il furto per non dover raccontare tutto al marito. Così ha detto ai carabinieri di Casina, in provincia di Reggio Emilia, di aver subito un furto in casa, 20mila euro messi da parte per rifarsi i denti e sottratti da un armadio dai ladri. Però la presunta vittima, pensionata reggiana di 60 anni, è stata scoperta e denunciata per simulazione di reato.