06:08

- La guardia di finanza di Ferrara ha denunciato 26 imprenditori cinesi per reati di frode ed evasione fiscale. Secondo le verifiche effettuate, sarebbero stati evasi 38 milioni di euro di irpef e iva per altri 5. Le imposte venivano evase grazie allo "scambio" di fatture per operazioni inesistenti (per 24 milioni di euro), al ricorso a imprese "apri e chiudi", fino all'utilizzo di prestanomi.