foto Vigili del Fuoco

00:50

- Un vasto incendio scoppiato nel sottotetto ha gravemente danneggiato un cascinale ristrutturato, abitato da tre famiglie, nelle campagne di Mancasale, poco lontano da Reggio Emilia. Il rogo è durato ore e gli appartamenti sono stati sgomberati per consentire le operazioni di spegnimento. Alte fiamme si sono levate in cielo, così come una densa colonna di fumo. Non ci sono feriti.