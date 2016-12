foto Ansa 15:19 - Due persone, madre e figlio, sono morte in un incendio divampato in un appartamento a Bologna in viale Aldini, sulla circonvallazione. Le vittime sono Annamaria Rinaldini, bolognese di 75 anni, e Alexis Videkis, di 47. L'allarme è stato dato dai vicini. Secondo i primi sopralluoghi della polizia scientifica, accorsa assieme ai vigili del fuoco e a un'ambulanza del 118, le fiamme sarebbero divampate da una stufetta elettrica in bagno. - Due persone, madre e figlio, sono morte in un incendio divampato in un appartamento a Bologna in viale Aldini, sulla circonvallazione. Le vittime sono Annamaria Rinaldini, bolognese di 75 anni, e Alexis Videkis, di 47. L'allarme è stato dato dai vicini. Secondo i primi sopralluoghi della polizia scientifica, accorsa assieme ai vigili del fuoco e a un'ambulanza del 118, le fiamme sarebbero divampate da una stufetta elettrica in bagno.

Gli inquirenti tendono ad escludere un mozzicone di sigaretta rimasto acceso dalle cause dell'incendio che ha divorato l'appartamento al secondo piano di uno stabile di pregio. Ma propendono per l'ipotesi della stufetta elettrica che si trovava in bagno.



L'incendio avrebbe sorpreso le vittime nel sonno che sarebbero morte per asfissia. I corpi sarebbero comunque stati parzialmente bruciati, soprattutto quello del figlio, che si occupava di distribuzione cinematografica, trovato nel corridoio più vicino al luogo di innesco delle fiamme.