La terra torna a tremare nel Centro-Italia

Terremoto in Garfagnana: mappa 17:09 - La terra ha tremato in Garfagnana dove l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato un sisma di magnitudo 4,8 attorno alle 15:50. La scossa è stata avvertita a Firenze, in Emilia - a Bologna, Modena e Reggio Emilia - e a Milano. Nel capoluogo lombardo il comando dei vigili del fuoco ha ricevuto diverse telefonate di cittadini preoccupati.

Le località vicine all'epicentro, in Garfagnana, sono Castiglione Garfagnana, Villa Collemandina, Pieve Fosciana e Fosciandora. Il terremoto è avvenuto a circa 35 chilometri a nord di Lucca, dove diverse persone sono scese per strada. Avvertita anche a Massa Carrara e in Versilia. In modo minore, anche nella zona sud della regione, a Siena e Arezzo. Diverse le scosse di assestamento.



A Firenze, dove era in corso una lezione del ministro Elsa Fornero ad un master, l'incontro è stato sospeso per qualche attimo in seguito alla scossa ma senza che i partecipanti uscissero dall'aula.



Il sisma è stato avvertito anche a Genova e in tutto il Levante ligure Decine le telefonate alle centrali operative di vigili del fuoco e della polizia municipale per chiedere informazioni. Al momento in Liguria non sono segnalati danni a persone o cose.



In Emilia non sono segnalati danni a cose e persone. A dirlo è il responsabile della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna Maurizio Mainetti. La scossa è stata avvertita con particolare intensità nell'alto Modenese, nei comuni di Fiumalbo, Frassinoro e Pievepelago.



Un elicottero del reparto volo della polizia di stato si è levato per controllare dall'alto la zona della Garfagnana dove è stata avvertita la scossa di terremoto. Lo ha detto il questore di Lucca, Claudio Cracovia. "Abbiamo parlato anche con il sindaco di Castiglione Garfagnana - ha aggiunto - il quale ci ha riferito che ad ora non sono segnalati danni".



Garfagnana, un testimone: "Tanta paura"

"Abbiamo avuto tanta paura, in casa tremava tutto, ma non abbiamo avuto alcun danno". Così una testimone che abita a Castiglione di Garfagnana ha raccontato la scossa di terremoto con epicentro a Castiglione Villa a poca distanza. Molta la paura anche a Castelnuovo Garfagnana, uno dei comuni più grandi della zona. "Ero al secondo piano e ho avuto molta paura - ha detto un testimone di 70 anni - non avevo mai sentito niente di simile. Sono subito sceso in strada. Ma non c'è stato alcun crollo". Ci sono stati alcuni problemi alla telefonia mobile.



Firenze, no danni a opere d'arte e monumenti

Nessun danno viene segnalato per opere d'arte o monumenti a Firenze in seguito al terremoto con epicentro in Garfagnana. Tutto regolare alla Galleria degli Uffizi, si spiega dalla soprintendenza che non ha ricevuto segnalazioni da altri musei o siti di interesse artistico. Lo stesso vale per il Duomo e la sua cupola: nessun danno è segnalato.