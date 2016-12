foto Afp

08:24

- La guardia di finanza ha eseguito 29 ordinanze di custodia cautelare e oltre 150 perquisizioni nei confronti di un'organizzazione che, secondo le indagini, gestiva in tutta Italia i settori del gioco on line e delle videoslot manomesse. A capo dell'organizzazione un boss della 'ndrangheta con base a Ravenna. I finanzieri hanno anche sequestrato beni per oltre 90 milioni di euro.