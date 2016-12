foto Ansa

09:32

- Pioggia ghiacciata è segnalata in Emilia-Romagna, nel tratto appenninico dell'autostrada A1 tra Bologna e Firenze e sull'A15, tra Berceto e Pontremoli. Non si registrano, comunque, problemi alla circolazione. La situazione è monitorata dalla Polizia Stradale che raccomanda la massima prudenza per chi viaggia.