foto Dal Web

14:05

- Un romeno di 51 anni, accusato di aver picchiato e stuprato una donna che si era offerto di ospitare per la notte, in una tenda di un campo nomadi, è stato arrestato a Bologna dai carabinieri. La vittima, anche lei 51 anni, genovese, lo aveva incontrato in un bar. E' stata colpita con pugni, violentata e rapinata di 200 euro, del cellulare e bigiotteria. Riuscita a fuggire è stata soccorsa vicino alla tangenziale da un'automobilista.