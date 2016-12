foto Ansa

10:13

- Blitz antifrode da parte della guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane di Rimini nei confronti dell'associazione a delinquere specializzata in "frodi carosello". Cinque le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla procura, che ha anche disposto il sequestro per equivalente di 37,4 milioni, pari all'accertata evasione dell'Iva attraverso l'utilizzo di società e aziende fittizie, italiane ed estere, intestate a prestanome.