Soldi pubblici ad amici e parenti, agli arresti domiciliari l'ex sindaco di Parma Pietro Vignali

- L'ex sindaco di Parma, Pietro Vignali, è tra i destinatari di quattro provvedimenti di custodia cautelare agli arresti domiciliari, per peculato e corruzione, disposti dalla Procura della città emiliana. Tra le altre persone coinvolte c'è il consigliere regionale Pdl Luigi Giuseppe Villani. Secondo le indagini, gli accusati si sarebbero appropriati di fondi pubblici del Comune, utilizzandoli per spese elettorali e per effettuare assunzioni pilotate.

Gli inquirenti hanno identificato nella società Sws - i cui vertici erano già finiti nel mirino dell'inchiesta Green money della procura nel 2011 - un "forziere" alimentato da Enia (poi confluita in Iren) e dallo stesso Comune per avere liquidità immediatamente disponibile.

Secondo la procura, la campagna elettorale di Vignali sarebbe stata sovvenzionata "per un ammontare non inferiore a 600 mila euro nei vari anni" da Enia e dal comune di Parma attraverso il finanziamento di Sws, che provvedeva a pagare tutte le fatture relative all'attività e alla promozione di Vignali, prima in vista della sua nomina a consigliere comunale e poi per la sua corsa a sindaco sostenuta dal centrodestra nel 2007.

Il procuratore ha aggiunto che il sistema puntava al "controllo di interi settori pubblici tramite nomine e incarichi a persone fidate".