Reggio Emilia, scotch sulla bocca degli alunni: indagata per maltrattamenti una maestra

foto Afp 12:08 - La maestra di una prima elementare nel Reggiano è stata indagata per maltrattamenti: secondo l'accusa avrebbe tappato la bocca con il nastro adesivo a tre bambini di sei anni (due italiani e uno straniero), e almeno in un'occasione avrebbe legato un alunno alla sedia. La vicenda, accaduta durante l'anno scolastico passato, è stata raccontata dai genitori alla direttrice della scuola, la quale ha segnalato il fatto alla Procura.

L'ipotesi accusatoria è di maltrattamenti in famiglia (anche se il reato può essere esteso a una situazione pubblica). In questi giorni gli investigatori hanno ascoltato i genitori. La maestra (che ora insegna in un'altra scuola) è stata richiamata dalla direttrice dell'istituto e si sarebbe giustificata dicendo che i bambini erano irrequieti. La donna non ha ammesso l'uso del nastro adesivo.