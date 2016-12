foto Getty 07:43 - Notte di follia nel Modenese. Un anziano ha sparato con un fucile a una donna che lavorava per lui, come badante, ferendola gravemente, e ha poi sparato ai carabinieri intervenuti, ferendone uno in modo lieve. E' accaduto nell'abitazione dell'uomo a Vignola. Il pensionato, 94 anni, non è riuscito a sequestrare una bimba, figlia della donna ferita, grazie ai vicini. L'anziano si è arreso verso le 3.30. - Notte di follia nel Modenese. Un anziano ha sparato con un fucile a una donna che lavorava per lui, come badante, ferendola gravemente, e ha poi sparato ai carabinieri intervenuti, ferendone uno in modo lieve. E' accaduto nell'abitazione dell'uomo a Vignola. Il pensionato, 94 anni, non è riuscito a sequestrare una bimba, figlia della donna ferita, grazie ai vicini. L'anziano si è arreso verso le 3.30.

La donna, badante marocchina di 28 anni, ferita all'inguine, è stata sottoposta a un intervento chirurgico. L'anziano è stato invece accompagnato all'ospedale per accertamenti psichiatrici. Ora si trova sotto sorveglianza.



In un primo momento era circolata la voce che la piccola fosse stata presa dall'uomo dopo il ferimento della madre, ma i carabinieri hanno spiegato che la piccola non è stata coinvolta nella vicenda, grazie anche all'intervento di vicini.



Medicato all'ospedale e già dimesso il militare rimasto lievemente ferito ad una spalla per un colpo d'arma da fuoco sparato da casa, all'arrivo delle pattuglie, dall'anziano, che deteneva regolarmente il fucile.



A dare l'allarme a carabinieri e 118 sono stati gli altri residenti nell'edificio, una palazzina di quattro appartamenti, dopo lo sparo che ha gravemente ferito la badante.



I militari hanno poi cominciato ad intavolare con l'uomo, barricato nell'abitazione, un lungo colloquio, che ha fatto leva soprattutto sugli affetti familiari, fino a quando si è arreso nel cuore della notte.