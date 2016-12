foto Ansa Correlati Foto 12:22 - L'ex brigatista rosso, Prospero Gallinari, è stato trovato morto questa mattina nel garage della sua abitazione a Reggio Emilia. Aveva 62 anni: era nato a Reggio l'1 gennaio 1951. Gallinari è stato probabilmente stroncato da un malore improvviso. Sul posto è intervenuta la polizia per accertamenti. - L'ex brigatista rosso, Prospero Gallinari, è stato trovato morto questa mattina nel garage della sua abitazione a Reggio Emilia. Aveva 62 anni: era nato a Reggio l'1 gennaio 1951. Gallinari è stato probabilmente stroncato da un malore improvviso. Sul posto è intervenuta la polizia per accertamenti.

Nel 1969 Gallinari aderì al 'gruppo dell'Appartamento', a Reggio Emilia, con Alberto Franceschini, Tonino Paroli e ad altri dissidenti del Pci che dopo il Convegno di Pecorile, sulle colline reggiane, decisero di iniziare alla lotta armata. Durante l'arresto nel 1979 venne ferito dalla polizia.



Gallinari prese parte al rapimento di Aldo Moro e di lui si parlo' come l'esecutore materiale dell'omicidio di Moro. Nel 1993 Mario Moretti lo discolpò e si assunse la responsabilità dell'omicidio in un libro-intervista con Rossana Rossanda e Carla Mosca. In quel periodo Gallinari uscì dal carcere per motivi di salute, legati in particolare a seri problemi cardiaci.



Nel marzo 2006 Bompiani pubblico' 'Un contadino nella Metropoli', libro di memorie di Gallinari.