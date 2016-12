foto Ansa Correlati Le previsioni meteo in diretta

18:31 - Nevica sopra i 600 metri nel bolognese e nel modenese, dove la Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha emanato uno stato di allerta fino alle 13 di domani. Primi fiocchi, dopo un brusco abbassamento delle temperature, anche a cavallo delle province di Cuneo e di Savona. Nei tratti autostradali interessati dal maltempo sono entrati in azione i mezzi spargisale e al momento non si segnalano disagi.

Dopo l'ondata di pioggia in arrivo nelle prossime ore sul Centrosud e sulla Capitale, il peggio è previsto da giovedì, con la terza perturbazione del mese, la più violenta finora, secondo le previsioni degli esperti, che porterà nevicate importanti al Nord, neve anche in Sardegna e in Sicilia e probabilmente pioggia mista a neve a Roma e Napoli.



Intanto già oggi si sono avute le prima avvisaglie del maltempo: a causa di un forte vento di libeccio nel golfo di Napoli i collegamenti marittimi con le isole sono stati difficili. E ad Alghero un cacciatore è morto dopo essere stato travolto da un torrente ingrossatosi a causa delle piogge, nella zona di Valleverde. Mentre in Liguria la Protezione Civile ha prolungato lo stato di allerta 1 per neve fino alle ore 12 di lunedì nell'entroterra savonese e genovese.