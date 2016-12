foto Afp

12:52

- E' caduto da un ponteggio ed è morto dopo tre giorni di agonia un imprenditore piacentino, Marco Belloni, di 44 anni. L'incidente sul lavoro era avvenuto giovedì a Molinazzo di Pecorara. I traumi causati dalla caduta da un'altezza di alcuni metri, dopo aver messo un piede in fallo mentre stava montando una struttura metallica in un capannone, erano apparsi subito molto gravi. L'uomo era ricoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore di Parma.