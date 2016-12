foto LaPresse

23:57

- Un automobilista piacentino di vent'anni è morto in uno schianto frontale contro un mezzo adibito a trasporto eccezionale della struttura in acciaio di una gru sulla strada provinciale San Giorgio, tra Crocetta e San Polo. Nell'impatto il giovane non ha avuto scampo all'interno della vettura letteralmente sventrata e scoperchiata sul lato conducente. Sul posto la polizia stradale. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico.