22:34

- Due giovani, di 23 e 24 anni, sono rimasti gravemente ustionati nell'incendio di uno scooter avvenuto a Modena, mentre stavano facendo un intervento meccanico sul mezzo in un garage. Il carburante contenuto nel serbatoio si è incendiato improvvisamente e le fiamme hanno investito entrambi. Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia municipale e i Vigili del fuoco. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata in centri per grandi ustionati.