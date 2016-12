Dal porno alla truffa: tutta colpa della crisi Attore hard s'intasca gioielli e fugge in Brasile

foto Dal Web Correlati Nero "al lavoro" 16:37 - Dalle pellicole hard alla truffa: è la parabola di un 39enne di Vignola (Modena), attore di film porno come "Marco Nero". L'uomo, caduto in disgrazia per la crisi, ha chiuso il suo negozio dove rivendeva orologi e, dopo aver alleggerito numerosi clienti di orologi e preziosi, è fuggito in Brasile. Prima di lasciare l'Italia ha ceduto a tre complici parte del bottino, recuperato però dalla polizia che ha denunciato i quattro per truffa. - Dalle pellicole hard alla truffa: è la parabola di un 39enne di Vignola (Modena), attore di film porno come "Marco Nero". L'uomo, caduto in disgrazia per la crisi, ha chiuso il suo negozio dove rivendeva orologi e, dopo aver alleggerito numerosi clienti di orologi e preziosi, è fuggito in Brasile. Prima di lasciare l'Italia ha ceduto a tre complici parte del bottino, recuperato però dalla polizia che ha denunciato i quattro per truffa.

Il suo esercizio commerciale nel centro storico di Modena ha visto incassi sempre più magri. E così V.M., noto con lo pseudonimo di Marco Nero, ha pensato bene di "raccogliere", con la formula del conto vendita, una serie di orologi di valore e monili in oro da numerosi clienti ed altri esercenti, con la promessa di rivendere i vari preziosi a potenziali acquirenti. Lo stratagemma ideato si basava su assegni scoperti che dava in garanzia.



Dopo aver messo da parte un numero considerevole di articoli, l'ex porno attore ha ceduto a tre ricettatori gran parte dei preziosi ed è volato in Brasile, lasciando a mani vuote i malcapitati clienti. I quattro sono stati denunciati con l'accusa di truffa aggravata. Tra i ricettatori, Andrea Nobili, anche lui attore di pellicole hard.