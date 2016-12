foto LaPresse

10:11

- Ha abusato più volte di una 30enne disabile, spogliandosi davanti a lei, facendosi toccare e pretendendo altrettanto dalla donna. I carabinieri hanno denunciato per violenza sessuale aggravata un 70enne del Reggiano, sposato e con figli. In una circostanza, a metà dicembre, l'anziano era stato visto appartarsi in auto con la vittima. Ad avvertire i militari sono state amiche e colleghe della giovane, dopo aver raccolto le sue confidenze.