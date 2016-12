Famiglia intossicata nel Piacentino

- Una famiglia di origine marocchina è rimasta intossicata dalle esalazioni "velenose" di una caldaia difettosa in un appartamento nel centro di Trevozzo di Nibbiano, paesino del Piacentino. I quattro, padre, madre e due figli, sono stati soccorsi dal 118: i due bambini sono in condizioni gravi e sono stati trasportati in eliambulanza per il trattamento in camera iperbarica a Fidenza con la madre.

Tra gli intossicati vi sarebbero anche alcuni bambini ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Per il momento nessuno degli intossicati e' stato trasferito nella camera iperbarica piu' vicina che si trova all'ospedale di Villafranca in provincia di Verona.

Pur se in condizioni gravi, i due bambini, una femmina di 8 anni e un maschio di 13, non sono in pericolo di vita. L'intossicazione è stata provocata presumibilmente da un malfunzionamento della caldaia. Nella casa inoltre non sono state trovate tracce di monossido di carbonio. Quindi, l'ipotesi più plausibile sulla causa dell'intossicazione è che sia stata causata da una fuga di gas.Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con autoambulanze e, appunto, l'eliambulanza che ha portato i due bambini all'ospedale nel Parmense. La madre, anche lei apparsa in serie condizioni, è invece stata invece portata sempre all'ospedale di Fidenza, ma in ambulanza. Nessun pericolo invece per il padre dei bambini, ricoverato a Castelsangiovanni. Sul posto i carabinieri che stanno indagando sulla dinamica dell'incidente.Dodici persone sono rimaste intossicate questa sera da monossido di carbonio nel mantovano, presso il comune di Bagnolo San Vito. Il 118 specifica che fra loro c'è anche una ragazza che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Mantova perché aveva perso i sensi. Tuttavia non è stato necessario intubarla. Gli altri 11 sono stati portati all'ospedale in codice giallo.I dodici intossicati sono tutti di nazionalita' marocchina e apparterebbero ad un'unica famiglia residente in una vecchia casa isolata alle porte di san Biagio, nel mantovano. Secondo una prima ricostruzione, i dodici sarebbero rimasti intossicati dalle esalazioni sprigionatesi da un braciere di fortuna (un cerchione d'auto riempito di carbonella) che uno degli abitanti avrebbe acceso nel cortile e poi trasferito all'interno dell'abitazione dove altri erano occupati a preparare la cena. Dopo un po' la prima a sentirsi male e' stata una ragazza di 18 anni, trasportata all'ospedale di Mantova in gravi condizioni. I medici per ora non aggiungono altro.