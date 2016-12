foto Ap/Lapresse 11:21 - Un 17enne, originario di La Spezia, è rimasto ferito gravemente schiantandosi su una pista da sci di Cerreto Laghi, sull'Appennino reggiano. Secondo quanto accertato, il giovane ha raggiunto con alcuni amici gli impianti sciistici chiusi e, nonostante il divieto di accesso, ha preso un materasso posto a protezione dell'impianto d'innevamento artificiale ed è sceso usandolo come bob sulla pista, schiantandosi poi contro un nastro trasportatore. - Un 17enne, originario di La Spezia, è rimasto ferito gravemente schiantandosi su una pista da sci di Cerreto Laghi, sull'Appennino reggiano. Secondo quanto accertato, il giovane ha raggiunto con alcuni amici gli impianti sciistici chiusi e, nonostante il divieto di accesso, ha preso un materasso posto a protezione dell'impianto d'innevamento artificiale ed è sceso usandolo come bob sulla pista, schiantandosi poi contro un nastro trasportatore.

Tragedia a Trento, dove è stato ritrovato questa mattina in un canalone del Gruppo dolomitico del Brenta il corpo senza vita di un escursionista di 21 anni di San Lorenzo in Banale (Trento), disperso da ieri pomeriggio. Il giovane era partito per un'escursione a piedi a malga Asbelz, nel comune di Dorsino. A dare l'allarme in serata sono stati i familiari. Il 21enne sarebbe scivolato a causa del ghiaccio, cadendo per 200 metri.