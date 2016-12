Il triste Natale di chi ha perso una figlia durante il naufragio della Concordia sull'Isola del Giglio

foto Twitter Correlati Dossier - Tutto sul naufragio della Concordia

10:01

- Il naufragio della Costa Concordia è di undici mesi fa, ma chi ha perso qualcuno il tempo non è mai passato. Questo vale soprattutto per chi ha perso una figlia, rimasta intrappolata nella pancia della nave incagliata proprio davanti l’Isola del Giglio che, questo Natale, non potrà essere con i genitori. E’ il caso di Susy Albertini che, nel naufragio, ha perso la figlia Dayana.