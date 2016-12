foto Ap/Lapresse

- "La parola di Dio in questa notte penetra più profondamente nel vostro cuore, poiché quest'anno la celebrazione del Natale è accompagnata da gravi disagi". Lo ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna, Carlo Caffarra, nella Messa della notte di Natale a Crevalcore, colpita dal sisma di maggio, ospitata in una struttura provvisoria. "Anche voi, come Maria e Giuseppe, dovete celebrare i santi misteri fuori dalla vostra Chiesa, fuori dalle vostre case".