00:31

- Due camionisti sono morti in uno scontro tra una bisarca e un tir frigo avvenuto sulla strada statale Romea, a Comacchio, nel Ferrarese. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, i due camion viaggiavano in direzioni opposte quando uno dei due ha invaso l'altra carreggiata. Squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per tentare di estrarre i corpi dei due conducenti incastrati nelle lamiere.