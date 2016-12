foto Ansa Correlati Fondi terremoto, scontro all'Ue 18:37 - La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di erogare, attraverso il Fondo di solidarietà, "670 milioni di euro a favore delle popolazioni di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpite dal terremoto del 20 maggio". L'annuncio viene dato da Palazzo Chigi in una nota. Si chiude dunque positivamente la querelle di qualche settimana fa, quando alcuni Paesi si erano opposti allo stanziamento di quei soldi per i terremotati. - La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di erogare, attraverso il Fondo di solidarietà, "670 milioni di euro a favore delle popolazioni di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpite dal terremoto del 20 maggio". L'annuncio viene dato da Palazzo Chigi in una nota. Si chiude dunque positivamente la querelle di qualche settimana fa, quando alcuni Paesi si erano opposti allo stanziamento di quei soldi per i terremotati.

''In data odierna - si legge in un comunicato diffuso dal governo - il commissario europeo Johannes Hahn e il sottosegretario Catricala', su delega del Presidente del Consiglio, hanno firmato la Convenzione che consente l'erogazione dei fondi.



L'attivazione del fondo è il risultato dell'intenso lavoro svolto dal Presidente del Consiglio, in raccordo con il Ministro per gli Affari europei, per assicurare la rapida erogazione degli aiuti ed evitare il blocco dovuto ai negoziati sulla rettifica del bilancio europeo per il 2012. A novembre il Presidente del Parlamento europeo e il Presidente della Commissione, a seguito di alcune conversazioni telefoniche con il Presidente del Consiglio, si erano impegnati a facilitare la più''.



''I fondi sbloccati dalla Commissione - prosegue il comunicato - serviranno, tra le altre cose, per garantire il ripristino immediato delle infrastrutture scolastiche e sanitarie e per gli interventi urgenti sul sistema idraulico, idrico, elettrico, fognario e stradale. Saranno inoltre destinati alle spese di soccorso e assistenza, a quelle per gli alloggi alternativi delle famiglie che hanno perso la prima casa, oltre che alla messa in sicurezza del patrimonio culturale''.