foto Vigili del Fuoco

00:56

- Sei persone sono rimaste intossicate nell'incendio scoppiato in una palazzina a S. Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Nell'edificio vivevano cinque famiglie. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite dalla centralina elettrica negli scantinati. I soccorritori hanno tratto in salvo anche una bimba, calandola con una barella dalla finestra.