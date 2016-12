foto LaPresse

00:14

- Il maltempo sta creando alcuni disagi sulla rete autostradale, in particolare in Emilia e Toscana. Neve moderata sulla A1 tra Fiorenzuola e Parma, e tra Sasso Marconi e Pian del Voglio, più intensa tra Pian del Voglio e Barberino. Code tra Firenze Scandicci e il Bivio per la A11, e tra il bivio con la A14 e il bivio con il raccordo di Casalecchio. Nevica anche sulla A13 dal capoluogo emiliano al bivio A13-A14, e sulla A14 tra Bologna e Cesena.