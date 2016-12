foto Ap/Lapresse 13:08 - Bernardo Provenzano, il boss mafioso detenuto nel carcere di Parma, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale civile della città emiliana. Lo si è appreso dai legali che hanno partecipato all'udienza preliminare del procedimento sulla trattativa Stato-mafia in cui Provenzano è imputato di violenza a corpo politico dello Stato. Il padrino di Corleone è stato ritrovato riverso a terra nella sua cella, probabilmente a causa di un malore. - Bernardo Provenzano, il boss mafioso detenuto nel carcere di Parma, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale civile della città emiliana. Lo si è appreso dai legali che hanno partecipato all'udienza preliminare del procedimento sulla trattativa Stato-mafia in cui Provenzano è imputato di violenza a corpo politico dello Stato. Il padrino di Corleone è stato ritrovato riverso a terra nella sua cella, probabilmente a causa di un malore.

E' stato il figlio, Angelo Provenzano, ad avvertire l'avvocato dopo averlo appreso dal commissariato di Corleone (Palermo), dove vive. I difensori del boss denunciano da tempo le gravissime condizioni di salute del padrino già finito in ospedale il mese scorso in seguito ad un malore.



Soffre infatti, oltre che di tumore alla prostata, di una forma di parkinson che sta peggiorando. I medici gli hanno dato 15 giorni di prognosi. Uno dei suoi legali ha raccontato di aver visto Provenzano l'ultima volta durante una visita, dieci giorni fa, e di non essere stato riconosciuto.