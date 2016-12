foto Ap/Lapresse 06:11 - Altre cinque scosse di terremoto, di magnitudo comprese tra i 2.4 e 3.1 gradi della scala Richter, sono state registrate in Romagna, sull'Appennino forlivese. La zona è interessata dalla mezzanotte scorsa da uno sciame sismico che al momento conta nove scosse, le più forti delle quali di magnitudo 3.1, con epicentro in prossimità dei comuni di Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano e Tredozio (Forl-Cesena). - Altre cinque scosse di terremoto, di magnitudo comprese tra i 2.4 e 3.1 gradi della scala Richter, sono state registrate in Romagna, sull'Appennino forlivese. La zona è interessata dalla mezzanotte scorsa da uno sciame sismico che al momento conta nove scosse, le più forti delle quali di magnitudo 3.1, con epicentro in prossimità dei comuni di Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano e Tredozio (Forl-Cesena).

E' stata comunque una notte "turbolenta" anche in altre zone d'Italia, peraltro già interessate di recente da eventi sismici.



Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata infatti registrata alle 4:03 tra Basilicata e Calabria, nella zona del massiccio del Pollino tra le province di Potenza e Cosenza. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 5,1 km di profondità ed epicentro in prossimit… dei comuni potentini di Castelluccio Inferiore, Rotonda e Viggianello, e di quelli cosentini di Laino Borgo, Laino Castello e Mormanno Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.



Lievi scosse anche sulla Sila

Due lievi scosse di terremoto magnitudo 2 sono state registrate alle 3:26 e alle 3:29 in Calabria, sulla Sila, tra le province di Cosenza e Catanzaro. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), i terremoti hanno avuto epicentro tra i comuni cosentini di Bianchi, Colosimi, Panetteri e Parenti, e quelli catanzaresi di Carlopoli e Soveria Mannelli. Non si registrano danni a persone o cose.