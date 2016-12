Modena, è cieco ma gioca a carte: denunciato pensionato per truffa ai danni dello Stato

foto Guardia di Finanza 10:20 - Per lo Stato, che gli ha elargito oltre mille euro al mese a partire dal 2005, era completamente cieco eppure, quel pensionato di Vignola, nel Modenese, giocava a carte al bar con gli amici e passeggiava tranquillamente lungo strade, anche molto trafficate. A porre fine alle "gesta" dell'uomo, filmato in più occasioni, è stata la Guardia di Finanza di Modena che lo ha denunciato per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato. - Per lo Stato, che gli ha elargito oltre mille euro al mese a partire dal 2005, era completamente cieco eppure, quel pensionato di Vignola, nel Modenese, giocava a carte al bar con gli amici e passeggiava tranquillamente lungo strade, anche molto trafficate. A porre fine alle "gesta" dell'uomo, filmato in più occasioni, è stata la Guardia di Finanza di Modena che lo ha denunciato per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato.

L'uomo rischia una condanna alla reclusione da 1 a 5 anni. Su richiesta delle Fiamme Gialle,la Procura della Repubblica di Modena ha disposto il sequestro preventivo dei conti correnti intestati al falso cieco, per un totale di 92.000 euro, importo equivalente alle indennità complessive percepite.



Non è la prima volta, nel corso dell'anno, che i Finanzieri modensesi hanno a che fare con falsi non vedenti. Già nel mese di luglio, le Fiamme Gialle avevano individuato un cittadino modenese che percepiva la pensione d'invalidità dal 2005, risultando cieco al 100%. L'uomo era stato ripreso dai militari i mentre guardava le vetrine dei negozi o guidava la propria auto, senza apparenti problemi. Anche il quel caso l'uomo e' stato denunciato ed era stato disposto il sequestro del saldo dei conti correnti allo stesso per un totale di 67.000, euro importo equivalente al totale delle indennita' indebitamente percepite, circa 900 euro al mese a partire dal 2005.



