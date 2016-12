foto Afp

01:32

- Un lattoniere di 74 anni, Davide Bellei, è morto sul lavoro precipitando dall'alto presso la sede della Maserati Corse in via delle Nazioni, nella zona industriale a nord di Modena. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo - titolare di una ditta - sarebbe scivolato scendendo da una piattaforma per compiere lavori sul tetto ed è precipitato da un'altezza di 7 metri. E' stato soccorso e portato in ospedale, ma sono stati vani i tentativi di rianimarlo.