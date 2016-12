foto Ansa 11:18 - La settimana prossima si celebra la festa della famiglia. E un detenuto di 24 anni che si trova rinchiuso a Bologna ha chiesto, e ottenuto, che a fargli visita sia il suo cane, una femmina di America Staffordshire, di nome Caterina. L'uomo è in un reparto di alta sicurezza, e la concessione che gli è stata fatta è più unica che rara. - La settimana prossima si celebra la festa della famiglia. E un detenuto di 24 anni che si trova rinchiuso a Bologna ha chiesto, e ottenuto, che a fargli visita sia il suo cane, una femmina di America Staffordshire, di nome Caterina. L'uomo è in un reparto di alta sicurezza, e la concessione che gli è stata fatta è più unica che rara.

La direttrice del penitenziario della Dozza, Ione Toccafondi, conferma che è la prima volta che un fatto del genere accade in città. Il giovane ha presentato la richiesta alla dirigenza del carcere e la risposta, in via assolutamente eccezionale, è stata positiva. "Ci siamo sentiti di accoglierla - ha detto la direttrice - perché ci è sembrata accettabile e valida. E' un momento dedicato agli affettti, e un cane è un affetto".



La domanda è stata presentata da Alessandra Alberti, che è praticante nello studio legale Bolognesi. La Alberti spiega di aver fatto la richiesta "in base al legame affettivo tra il giovane e il suo cane. I due convivevano prima dell'arresto". Sarà la compagna del detenuto a portare in carcere la cagnetta. E' lei a occuparsi di Caterina da quando il suo padrone l'ha dovuta abbandonare.