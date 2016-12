foto Ansa

19:04

- Voleva togliersi la vita e per questo si è sdraiato in mezzo ai binari per farsi investire da un treno, che però gli è passato sopra lasciandolo praticamente illeso. L'uomo, infatti, si è disteso in senso in senso longitudinale. E' successo alla stazione di Piacenza, protagonista un homeless romeno. Il senzatetto voleva tornare in patria ma non aveva più soldi. Così ha deciso una protesta estrema.